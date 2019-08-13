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14:05, 13 августа 2019 144

В Липецке создадут гребную базу

В Липецке создадут гребную базу

Фото: Pixabay.com

В Липецке создадут гребную базу. Ее планируют построить у дома №61 на улице Левобережной, сообщил сайт администрации.

Согласно проекту, предполагается возведение Центра спортивной подготовки и обустройство гребного канала в акватории реки Воронеж длиной 2 100 и шириной 115 метров.

Президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал этот проект «шикарным, одним из уникальнейших вообще для России».

«У нас последние десять лет в гребном спорте таких не реализовывалось. Мы со своей стороны будем активно продвигать его в Министерстве спорта для участия в федеральной программе», — сказал он.

Глава города Евгения Уваркина уточнила, что гребным спортом в Липецке занимаются более 400 человек. В прошлом году они завоевали почти 200 наград.

© RZN.info

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