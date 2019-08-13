В Липецке создадут гребную базу. Ее планируют построить у дома №61 на улице Левобережной,
Согласно проекту, предполагается возведение Центра спортивной подготовки и обустройство гребного канала в акватории реки Воронеж длиной 2 100 и шириной 115 метров.
Президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал этот проект «шикарным, одним из уникальнейших вообще для России».
«У нас последние десять лет в гребном спорте таких не реализовывалось. Мы со своей стороны будем активно продвигать его в Министерстве спорта для участия в федеральной программе», — сказал он.
Глава города Евгения Уваркина уточнила, что гребным спортом в Липецке занимаются более 400 человек. В прошлом году они завоевали почти 200 наград.