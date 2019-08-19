«Десантницы» прервали пятиматчевую серию без поражений. В пятницу, 16 апреля, ЖФК «Рязань-ВДВ» на своем поле уступил «Кубаночке» из Краснодара со счетом 0:1.
Хозяева владели инициативой в первом тайме, дважды не реализовала выход один на один Александра Лазаревич.
После перерыва «десантницы» продолжили атаковать, однако в середине тайма пропустили гол с углового. До конца встречи рязанки много атаковали, однако забить им так и не удалось.
Поражение опустило «Рязань-ВДВ» на пятое место в таблице.
Следующий матч «десантницы» проведут в четверг 22 августа, в Ижевске против «Торпедо».