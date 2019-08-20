В Рязани пройдет конференция НХЛ России

В середине сентября в Рязань приедут региональные представители Ночной Хоккейной Лиги России. Они станут участниками ежегодной конференции, в рамках которой смогут обсудить регламент предстоящего сезона.
«Рязанскую область неспроста выбрали местом проведения мероприятия. Ежегодно руководство НХЛ отмечает высокий уровень организации Лиги в регионе, перспективные команды и огромный потенциал хоккеистов. Рязань давно признали столицей любительского хоккея, ведь в здесь в нем принимает участие наибольшее количество команд по всей стране», — рассказали организаторы.
Для участников конференции создадут площадку, на которой они смогут поделиться опытом, а также пообщаться с руководителями НХЛ, обсудить текущие задачи и проблемы организации отборочного этапа, разобрать изменения в регламенте соревнований.
В рамках конференции также состоится торжественное открытие НХЛ в Рязанской области.
Фото 8 сезона НХЛ в Рязанской области