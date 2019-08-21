Баттлы, единоборства и стритбол. «Железка-2019» пройдет в Рязани в новом формате

«Железка-2019» пройдет в Рязани в новом формате. Об этом в среду, 21 августа, рассказали организаторы.
Соревнования состоятся в центре «Под мостом», в субботу, 21 сентября. Начало в 14:00.
Помимо стритбола, гостей ждут турниры по мини-футболу, единоборствам, настольному теннису, воркауту. Также организаторы подготовили культурную программу с участием коллективов из Рязани и Московской области, танцевальные баттлы, детскую анимацию, подарки.
В этот же день в Лесопарке пройдет «элитный» турнир по стритболу в зачет рейтинга FIBA. Как отметили организаторы, на «Железке-2019» ожидается около десяти тысяч участников и зрителей.
Заявки на участие будут принимать с 22 августа по 17 сентября.