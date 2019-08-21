В Рязани закрыли третий сезон ИНВЕСТ CUP

Во вторник, 20 августа, в Рязани закрыли третий сезон открытого кубка по стритболу ИНВЕСТ CUP. Церемонию провели во дворе дома №24 корпус 1 на улице Интернациональной.
Участников наградили инициатор турнира, депутат рязанской облдумы, президент Федерации баскетбола Рязанской области Александр Жукаев и префект Московского района Сергей Горбунов.
Отмечается, что в финальном туре участвовали 250 жителей области.
«В этом году „Закрытие сезона“ стало абсолютно детским туром, в нем участвовали юноши и девушки 15-16 лет, 13-14 и, конечно, самая младшая категория — 12 лет и младше. Несмотря на это, страсти кипели на каждом корте, все ребята поддерживали и подбадривали друг друга», — рассказали организаторы.
По их словам, все участники получили «прекрасное настроение и бесценный опыт», а впереди молодежь ждут «новый год и новый турнир, который принесет бурю эмоций, большое количество призов и новых участников».