ФК «Рязань» вылетел из Кубка России. В среду, 21 августа, «горожане» со счетом 1:4 на своем поле уступили московскому «Чертаново» в 1/32 финала турнира.
Счет в середине первого тайма открыли гости, после они продолжили атаковать и сделали счет 0:2.
После перерыва рязанцы провели несколько атак и смогли сократить отставание в счете, отличился Артем Малахов. После гола хозяева завладели преимуществом и опасно атаковали, но пропустили снова.
В концовке оформивший хет-трик Николай Прудников довел счет до крупного.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 30 августа против брянского «Динамо» на стадионе «Спартак». Начало в 18:30.