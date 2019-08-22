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11:18, 22 августа 2019 231

ФК «Рязань» вылетел из Кубка России

ФК «Рязань» вылетел из Кубка России

ФК «Рязань» вылетел из Кубка России. В среду, 21 августа, «горожане» со счетом 1:4 на своем поле уступили московскому «Чертаново» в 1/32 финала турнира.

Счет в середине первого тайма открыли гости, после они продолжили атаковать и сделали счет 0:2.

После перерыва рязанцы провели несколько атак и смогли сократить отставание в счете, отличился Артем Малахов. После гола хозяева завладели преимуществом и опасно атаковали, но пропустили снова.

В концовке оформивший хет-трик Николай Прудников довел счет до крупного.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет 30 августа против брянского «Динамо» на стадионе «Спартак». Начало в 18:30.

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