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9:06, 23 августа 2019 507

В Рязанской области прошел всероссийский автокросс. Фото

В Рязанской области прошел всероссийский автокросс. Фото

В Кораблине прошел девятый всероссийский автокросс «Кораблинские Зори». Соревнования прошли с 15 по 18 августа на трассе «Княжное», сообщило региональное министерство спорта.

Участники посоревновались в шести классах спортмашин. На автокросс приехали спортсмены из Москвы, а также Рязанской и Московской областей.

Победители:

класс Д2-н (легковые автомобили)

  • 1 место — Владимир Скороходов (Рязань);
  • 2 место — Максим Прописной (Рязань);
  • 3 место — Андрей Кутинов (Рязань).

класс Д2 (легковой)

  • 1 место — Дмитрий Пучков (Рязань);
  • 2 место — Александр Головастов (Рязань);
  • 3 место — Александр Дудукин (Рязань).

Т1-2500 (УАЗ)

  • 1 место — Алексей Жевакин;
  • 2 место — Антон Ленькин (Санкт-Петербург);
  • 3 место — Васили Шипицын (Московская область).

Т4-1 (ГАЗ-51)

  • 1 место — Валерий Фролов (Рязань);
  • 2 место — Константин Гаврилин (Рязань).

Т4-2 (ГАЗ-53)

  • Андрей Чугунов;
  • Юрий Григорьев (Рязань);
  • Игорь Борисенко (Москва).

Борисенко стал самым старшим участником гонки — ему 84 года. Ветерана отметили призом в специальной номинации.

Т4-3 (ЗИЛ)

  • 1 место — Вячеслав Свечников (Рязань);
  • 2 место — Роман Степанов (Рязань);
  • 3 место — Тихон Шапошников (Москва).

В командном заезде первое место у «АвтоТемп-спорт». В составе — Вячеслав Свечников, Дмитрий Громаков и Алексей Жевакин. Второе — у Рязанского политехнического института (Дмитрий Пучков, Андрей Кутинов и Алексей Ермаков). Третье — у команды ДОСААФ Рязанской области (Михаил Синяев, Юрий Григорьев, Максим Прописнов).

Самым молодым участником стал шестнадцатилетний Никита Аксенов (Д2-классика). А приз зрительских симпатий достался Алексею Ванюшину (Д2-н).

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