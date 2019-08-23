В Рязанской области прошел всероссийский автокросс. Фото

В Кораблине прошел девятый всероссийский автокросс «Кораблинские Зори». Соревнования прошли с 15 по 18 августа на трассе «Княжное», сообщило
Участники посоревновались в шести классах спортмашин. На автокросс приехали спортсмены из Москвы, а также Рязанской и Московской областей.
Победители:
класс Д2-н (легковые автомобили)
- 1 место — Владимир Скороходов (Рязань);
- 2 место — Максим Прописной (Рязань);
- 3 место — Андрей Кутинов (Рязань).
класс Д2 (легковой)
- 1 место — Дмитрий Пучков (Рязань);
- 2 место — Александр Головастов (Рязань);
- 3 место — Александр Дудукин (Рязань).
Т1-2500 (УАЗ)
- 1 место — Алексей Жевакин;
- 2 место — Антон Ленькин (Санкт-Петербург);
- 3 место — Васили Шипицын (Московская область).
Т4-1 (ГАЗ-51)
- 1 место — Валерий Фролов (Рязань);
- 2 место — Константин Гаврилин (Рязань).
Т4-2 (ГАЗ-53)
- Андрей Чугунов;
- Юрий Григорьев (Рязань);
- Игорь Борисенко (Москва).
Борисенко стал самым старшим участником гонки — ему 84 года. Ветерана отметили призом в специальной номинации.
Т4-3 (ЗИЛ)
- 1 место — Вячеслав Свечников (Рязань);
- 2 место — Роман Степанов (Рязань);
- 3 место — Тихон Шапошников (Москва).
В командном заезде первое место у «АвтоТемп-спорт». В составе — Вячеслав Свечников, Дмитрий Громаков и Алексей Жевакин. Второе — у Рязанского политехнического института (Дмитрий Пучков, Андрей Кутинов и Алексей Ермаков). Третье — у команды ДОСААФ Рязанской области (Михаил Синяев, Юрий Григорьев, Максим Прописнов).
Самым молодым участником стал шестнадцатилетний Никита Аксенов (Д2-классика). А приз зрительских симпатий достался Алексею Ванюшину (Д2-н).