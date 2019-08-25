ХК «Рязань» обыграл «Ростов» в контрольном матче. Об этом сообщил
Финальная сирена зафиксировала счет 3:1 в пользу рязанского коллектива.
В составе «Рязани» заброшенными шайбами отличились Муштаев, Кокшаров и Горечишников.
После матча победу прокомментировал нападающий рязанского коллектива Сергей Мельников.
«Сегодня был неплохой матч для нас. В целом, парни нормально справились с задачей, выполняли установки тренера. Пока идут контрольные игры, мы стараемся, чтобы игра была как можно более слаженной. Так как команда собиралась почти что с нуля, а игроки, которые приходили, были из разных хоккейных школ, по началу было не просто. Но сейчас мы уже стали больше понимать друг друга», — сказал он.