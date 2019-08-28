У спортсмена не раскрылся парашют на соревнованиях в Рязанской области. Видео

В Рязанской области прошел Чемпионат ЦФО по парашютному спорту. Во время соревнований у одной из курских спортсменов не раскрылся основной парашют. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
На кадрах видно, что во время полета спутались стропы. По словам представителей команды Курской области, профессионалы в такой ситуации не паникуют и думают об общем результате.
«Основной парашют по всем правилам срезал, на его месте раскрылся запасной. А вот показатель команды из-за этого пострадал — вместо третьего места, на которое могли рассчитывать, получили лишь пятое», — рассказал спортсмен.