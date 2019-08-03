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11:28, 3 августа 2019 302

Команды регионального правительства и рязанской мэрии провели футбольный матч

Команды регионального правительства и рязанской мэрии провели футбольный матч

Команды регионального правительства и рязанской мэрии провели футбольный матч. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Матч приурочили к празднованию Дня города.

В состав команды правительства вошли вице-губернатор Игорь Греков, заместители председателя Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий, а также представители подразделений аппарата правительства, министерств и подведомственных организаций.

Перед игрой участников приветствовал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

По итогам игры счет составил 2:1 в пользу команды правительства Рязанской области.

Об этом сообщил сайт правительства региона.

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