Команды регионального правительства и рязанской мэрии провели футбольный матч. Об этом сообщил
Матч приурочили к празднованию Дня города.
В состав команды правительства вошли вице-губернатор Игорь Греков, заместители председателя Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий, а также представители подразделений аппарата правительства, министерств и подведомственных организаций.
Перед игрой участников приветствовал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.
По итогам игры счет составил 2:1 в пользу команды правительства Рязанской области.
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