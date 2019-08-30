На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев. Об этом
Известный комментатор станет ведущим международного марафона, поучаствовать в котором планируют более двух тысяч человек. Спортсмены пробегут 42,2 километра, любители — десять километров, новички — три километра. Для детей будут дистанции по 300 и 600 метров. Всех ждут подарки, концерт и питание на трассе.
Известно, что на старт выйдут бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов и недавно завершивший карьеру боксер, чемпион мира по версиям WBA (2012—2018), IBF Денис Лебедев. Пробежать дистанцию также хотят и.о. главы региона Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина.
Марафон проведут 13 октября.
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