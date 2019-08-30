Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:50, 30 августа 2019 892

На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев

На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев

На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев. Об этом сообщил сайт администрации города.

Известный комментатор станет ведущим международного марафона, поучаствовать в котором планируют более двух тысяч человек. Спортсмены пробегут 42,2 километра, любители — десять километров, новички — три километра. Для детей будут дистанции по 300 и 600 метров. Всех ждут подарки, концерт и питание на трассе.

Известно, что на старт выйдут бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов и недавно завершивший карьеру боксер, чемпион мира по версиям WBA (2012—2018), IBF Денис Лебедев. Пробежать дистанцию также хотят и.о. главы региона Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина.

Марафон проведут 13 октября.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке. Подробности здесь.

Фото из Instagram Дмитрия Губерниева

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:50, 30 августа 2019
На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев
13:50, 30 августа 2019
В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира
16:20, 28 августа 2019
Тульский «Арсенал» начал переговоры с форвардом «Уфы» Сильвестром Игбоуном
15:10, 28 августа 2019
У спортсмена не раскрылся парашют на соревнованиях в Рязанской области. Видео
22:35, 27 августа 2019
Россия потратит больше шести миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 986
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 712
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 596
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 530
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 938
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований