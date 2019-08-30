В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира Николай Жердев. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил сам хоккеист «Спорт-экспрессу».
«Я не играл в хоккей больше года, но пришло время возвращаться. Люди в Рязани любят хоккей. Хочу помочь клубу и городу вывести местный клуб на новый уровень», — заявил Жердев.
34-летний Жердев выигрывал чемпионаты мира в составе сборной России в 2009 и 2012 годах. С 2003 по 2011 год он выступал за клубы НХЛ «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфия».
В чемпионате России и КХЛ нападающий играл за электростальский «Элемаш», московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», мытищинский «Атлант», казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», «Сочи», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и рижское «Динамо».