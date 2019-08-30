Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:50, 30 августа 2019 918

В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира

В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира

В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира Николай Жердев. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил сам хоккеист «Спорт-экспрессу».

«Я не играл в хоккей больше года, но пришло время возвращаться. Люди в Рязани любят хоккей. Хочу помочь клубу и городу вывести местный клуб на новый уровень», — заявил Жердев.

34-летний Жердев выигрывал чемпионаты мира в составе сборной России в 2009 и 2012 годах. С 2003 по 2011 год он выступал за клубы НХЛ «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфия».

В чемпионате России и КХЛ нападающий играл за электростальский «Элемаш», московские ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», мытищинский «Атлант», казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», «Сочи», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и рижское «Динамо».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
13:50, 30 августа 2019
На марафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев
13:50, 30 августа 2019
В ХК «Рязань» перешел двукратный чемпион мира
16:20, 28 августа 2019
Тульский «Арсенал» начал переговоры с форвардом «Уфы» Сильвестром Игбоуном
15:10, 28 августа 2019
У спортсмена не раскрылся парашют на соревнованиях в Рязанской области. Видео
22:35, 27 августа 2019
Россия потратит больше шести миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 986
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 712
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 596
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 530
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 938
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований