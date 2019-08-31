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19:20, 31 августа 2019 265

ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги

ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги

ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч прошел в рамках седьмого тура чемпионата. Соперником был ФК «Динамо-Брянск». Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу рязанского коллектива.

На 13 минуте точным ударом с острого угла счет открыл Владислав Фасхутдинов. Во втором тайме Андрей Никитин удвоил преимущество. Третий мяч забил Артем Малахов. Уже в компенсированное время брянские футболисты отыграли один мяч.

Матч посетили 500 болельщиков.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет 6 сентября в Белгороде против местного «Салюта».

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