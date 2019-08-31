ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч прошел в рамках седьмого тура чемпионата. Соперником был ФК «Динамо-Брянск». Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу рязанского коллектива.
На 13 минуте точным ударом с острого угла счет открыл Владислав Фасхутдинов. Во втором тайме Андрей Никитин удвоил преимущество. Третий мяч забил Артем Малахов. Уже в компенсированное время брянские футболисты отыграли один мяч.
Матч посетили 500 болельщиков.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 6 сентября в Белгороде против местного «Салюта».