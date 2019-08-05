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17:25, 5 августа 2019 334

Девятый сезон НХЛ в Рязанской области начал принимать заявки

Девятый сезон НХЛ в Рязанской области начал принимать заявки

В Рязани выбрали регионального представителя Ночной Хоккейной Лиги в области. Участники отчетно-выборного собрания единогласно проголосовали за депутата гордумы и президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова.

Сразу после этого стартовала заявочная кампания на сезон 2019-2020.

Стать участником Лиги может любительская команда, соответствующая требованиям, указанным на сайте. Заявки необходимо подать до 23 августа.

Справка

Ночная Хоккейная Лига — крупнейший спортивный проект, созданный по инициативе Владимира Путина. Ежегодно в нем участвуют хоккеисты из 76 регионов страны. В Рязанской области наибольшее число команд.

В 2019 году хоккеисты показали высокие результаты в финале фестиваля в Сочи. «Автоимпорт» занял 19 место в России в дивизионе «Любитель 40+", а по рейтингу набранных очков финишировал 12-м. Команда «Автоимпорт М» в Малом Кубке «Лиги Надежды» заняла девятое место.

За массовость, отличную организацию и высокие показатели Рязань называют столицей любительского хоккея.

© RZN.info

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