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12:52, 6 августа 2019 431

ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала кубка, где сыграет с лидером ФНЛ

ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала кубка, где сыграет с лидером ФНЛ

ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала кубка, где сыграет с лидером ФНЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба. В понедельник, 5 июля, «горожане» со счетом 3:1 выиграли в Красногорске у «Зоркого».

Счет в матче открыл Владислав Мещеряков ударом головой в «девятку». Спустя три минуты Мещеряков отдал голевую передачу на Георгия Журавлева, который реализовал выход один на один.

На 21 минуте хозяева остались в меньшинстве, после удара прямой ногой в голову.

В середине первого тайма серьезную травму в составе рязанецев получил вартарь и капитан Сергей Правкин. Футболиста без сознания увезли на «скорой». До перерыва из-за травмы поле покинул и Владислав Мещеряков.

Во втором тайме Журавлев сделал счет 3:0 после подачи углового.

За 15 минут до финального свистка прямую «красную» получил Илья Бобрышев за «фол последней надежды». С заработанного штрафного «Зоркий» забил «гол престижа», однако больше мячей зрители не увидели.

В 1/32 финала кубка ФК «Рязань» сыграет с клубом ФНЛ «Чертаново». Матч пройдет на стадионе «Спартак» 21 августа.

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