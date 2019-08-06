ФК «Рязань» вышел в 1/32 финала кубка, где сыграет с лидером ФНЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба. В понедельник, 5 июля, «горожане» со счетом 3:1 выиграли в Красногорске у «Зоркого».
Счет в матче открыл Владислав Мещеряков ударом головой в «девятку». Спустя три минуты Мещеряков отдал голевую передачу на Георгия Журавлева, который реализовал выход один на один.
На 21 минуте хозяева остались в меньшинстве, после удара прямой ногой в голову.
В середине первого тайма серьезную травму в составе рязанецев получил вартарь и капитан Сергей Правкин. Футболиста без сознания увезли на «скорой». До перерыва из-за травмы поле покинул и Владислав Мещеряков.
Во втором тайме Журавлев сделал счет 3:0 после подачи углового.
За 15 минут до финального свистка прямую «красную» получил Илья Бобрышев за «фол последней надежды». С заработанного штрафного «Зоркий» забил «гол престижа», однако больше мячей зрители не увидели.
В 1/32 финала кубка ФК «Рязань» сыграет с клубом ФНЛ «Чертаново». Матч пройдет на стадионе «Спартак» 21 августа.