ФК «Рязань» сыграл вничью с подмосковным «Сатурном». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Финальный свисток зафиксировал счет 2:2. Матч прошел в рамках четвертого тура ПФЛ.
По ходу матча раменские футболисты дважды выходили вперед, и дважды ФК «Рязань» отыгрывался. Первый мяч в составе рязанского коллектива забил Владислав Фасхутдинов, второй — Андрей Никитин.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет на своем поле. В четверг, 15 августа, в гости к рязанскому коллективу приедет липецкий «Металлург». Начало матча запланировано на 18:30.
Фото из Twitter-аккаунта ФК «Сатурн»