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22:02, 9 августа 2019 284

ФК «Рязань» сыграл вничью с подмосковным «Сатурном»

ФК «Рязань» сыграл вничью с подмосковным «Сатурном»

ФК «Рязань» сыграл вничью с подмосковным «Сатурном». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Финальный свисток зафиксировал счет 2:2. Матч прошел в рамках четвертого тура ПФЛ.

По ходу матча раменские футболисты дважды выходили вперед, и дважды ФК «Рязань» отыгрывался. Первый мяч в составе рязанского коллектива забил Владислав Фасхутдинов, второй — Андрей Никитин.

Следующий матч ФК «Рязань» проведет на своем поле. В четверг, 15 августа, в гости к рязанскому коллективу приедет липецкий «Металлург». Начало матча запланировано на 18:30.

Фото из Twitter-аккаунта ФК «Сатурн»

© RZN.info

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