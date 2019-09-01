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8:21, 1 сентября 2019 414

Футболист набьет татуировку на память о Рязани

Футболист набьет татуировку на память о Рязани

Игрок ФК «Рязань» Алексей Житников набьет татуировку на память о городе. Об этом он сообщил в интервью с пресс-службой клуба.

«Первую татуировку сделал, когда родился старший сын Даниил — дата его рождения, это было в Новосибирске. А потом делал тату в каждом городе, где играл. Стрелец приехал со мной из Воронежа, не трудно догадаться, кто я по знаку зодиака. Викинга на ноге сделал в Волгограде. Еще две тату посвящены среднему и младшему сыновьям Артему и Алексею», — рассказал футболист.

Он отметил, что пока не решил, какую именно татуировку сделает на память о Рязани.

Напомним, ранее ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера профессиональной футбольной лиги.

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