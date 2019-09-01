Футболист набьет татуировку на память о Рязани

Игрок ФК «Рязань» Алексей Житников набьет татуировку на память о городе. Об этом он сообщил в
«Первую татуировку сделал, когда родился старший сын Даниил — дата его рождения, это было в Новосибирске. А потом делал тату в каждом городе, где играл. Стрелец приехал со мной из Воронежа, не трудно догадаться, кто я по знаку зодиака. Викинга на ноге сделал в Волгограде. Еще две тату посвящены среднему и младшему сыновьям Артему и Алексею», — рассказал футболист.
Он отметил, что пока не решил, какую именно татуировку сделает на память о Рязани.
Напомним, ранее ФК «Рязань» на своем поле