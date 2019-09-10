Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани. Во вторник, 10 сентября, женский клуб прибыл в областной центр из Москвы.
Клуб поселился в отеле «Амакс», в 15 часов футболистки вышли на газон стадиона ЦСК, где провели предыгровую тренировку.
Журналистам разрешили присутствовать на первых 10 минутах, во время разминки.
Французы прибыли в следующем составе:
- вратари — Сара Буадди, Катриина Таласлахти, Лиза Вайсс;
- защитники — Люси Бронз, Кадейша Бьюкенен, Дженис Кайман, Гридж М’Бок Бати, Венди Ренар;
- полузащитники — Изобель Кристиансен, Амандин Анри, Саки Кумагаи, Амель Мажри, Дженнифер Марожан;
- нападающие — Дельфин Каскарино, Ада Хегерберг, Эмилин Лоран, Эжени Ле Соммер, Никита Пэррис, Джессика Сильва.
Напомним, в среду, 11 сентября, «Рязань-ВДВ» сыграет в 1/16 финала Лиги Чемпионов против «Олимпика» из Лиона на стадионе ЦСК. Начало в 15 часов.