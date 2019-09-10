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16:52, 10 сентября 2019 232

Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани

Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Французский «Лион» провел тренировку перед матчем в Рязани. Во вторник, 10 сентября, женский клуб прибыл в областной центр из Москвы.

Клуб поселился в отеле «Амакс», в 15 часов футболистки вышли на газон стадиона ЦСК, где провели предыгровую тренировку.

Журналистам разрешили присутствовать на первых 10 минутах, во время разминки.

Французы прибыли в следующем составе:

  • вратари — Сара Буадди, Катриина Таласлахти, Лиза Вайсс;
  • защитники — Люси Бронз, Кадейша Бьюкенен, Дженис Кайман, Гридж М’Бок Бати, Венди Ренар;
  • полузащитники — Изобель Кристиансен, Амандин Анри, Саки Кумагаи, Амель Мажри, Дженнифер Марожан;
  • нападающие — Дельфин Каскарино, Ада Хегерберг, Эмилин Лоран, Эжени Ле Соммер, Никита Пэррис, Джессика Сильва.

Напомним, в среду, 11 сентября, «Рязань-ВДВ» сыграет в 1/16 финала Лиги Чемпионов против «Олимпика» из Лиона на стадионе ЦСК. Начало в 15 часов.

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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