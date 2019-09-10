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11:22, 10 сентября 2019 716

ХК «Рязань» проиграл «Химику» в овертайме

ХК «Рязань» проиграл «Химику» в овертайме

ХК «Рязань» проиграл «Химику» в овертайме. В понедельник, 9 сентября, в Воскресенске «горожане» уступили со счетом 2:3.

Соперники начали матч осторожно, однако это не помешало гостям открыть счет на десятой минуте. Сравнять счет рязанцам удалось в начале второго периода: первую шайбу «горожан» в сезоне забросил Захар Чернов.

Спустя две минуты «Химик» вновь вышел вперед. После пропущенного гола гости стали активнее атаковать и смогли сравнять счет за полторы минуты до сирены.

Шайба после броска Евгения Шакурова попала в соперника, прокатилась по спине голкипера и отправилась в сетку.

В овертайме ХК «Рязань» при игре пять на три пропустили третью шайбу.

После матча главный тренер ХК «Рязань» отметил, что доволен игрой команды. Следующий матч «горожане» проведут в среду, 11 сентября, в Ташкенте против дебютанта «Хумо».

Фото пресс-службы «Химика»

© RZN.info

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