ХК «Рязань» проиграл «Химику» в овертайме. В понедельник, 9 сентября, в Воскресенске «горожане» уступили со счетом 2:3.
Соперники начали матч осторожно, однако это не помешало гостям открыть счет на десятой минуте. Сравнять счет рязанцам удалось в начале второго периода: первую шайбу «горожан» в сезоне забросил Захар Чернов.
Спустя две минуты «Химик» вновь вышел вперед. После пропущенного гола гости стали активнее атаковать и смогли сравнять счет за полторы минуты до сирены.
Шайба после броска Евгения Шакурова попала в соперника, прокатилась по спине голкипера и отправилась в сетку.
В овертайме ХК «Рязань» при игре пять на три пропустили третью шайбу.
После матча главный тренер ХК «Рязань» отметил, что доволен игрой команды. Следующий матч «горожане» проведут в среду, 11 сентября, в Ташкенте против дебютанта «Хумо».
Фото пресс-службы «Химика»