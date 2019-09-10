На соревнования в Скопин приехали велосипедисты из Подмосковья

На соревнования в Скопин приехали велосипедисты из Московской и Рязанской областей. В заезде участвовали более 80 человек,
Открытое первенство прошло в пятый раз. Организаторы устроили три заезда:
- детский на дистанции 800 метров (участники до 13 лет);
- любительский на дистанции 4 километров (все желающие от 13 лет и старше);
- гонка в формате олимпийского кросс-кантри (участники от 19 лет и старше).
Победителями в возрастных категориях стали:
- на дистанции 800 метров — Виталий Терентьев и Анна Герасимова (Вторая скопинская школа);
- на дистанции 4 километра — Даниил Чистотин (Четвертая скопинская школа) и Мария Герасимова (Вторая скопинская школа), Александра Спицина (Третья скопинская школа), Наталия Гальцова (Скопин), Дмитрий Лыков (Скопин);
- кросс-кантри Михаил Пронькин (Рязань), Василий Соловкин (Скопин), Арсений Покидышев (Московская область).