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18:03, 10 сентября 2019 260

На соревнования в Скопин приехали велосипедисты из Подмосковья

На соревнования в Скопин приехали велосипедисты из Подмосковья

Фото: Издательство «Пресса»

На соревнования в Скопин приехали велосипедисты из Московской и Рязанской областей. В заезде участвовали более 80 человек, написал ИД «Пресса».

Открытое первенство прошло в пятый раз. Организаторы устроили три заезда:

  • детский на дистанции 800 метров (участники до 13 лет);
  • любительский на дистанции 4 километров (все желающие от 13 лет и старше);
  • гонка в формате олимпийского кросс-кантри (участники от 19 лет и старше).

Победителями в возрастных категориях стали:

  • на дистанции 800 метров — Виталий Терентьев и Анна Герасимова (Вторая скопинская школа);
  • на дистанции 4 километра — Даниил Чистотин (Четвертая скопинская школа) и Мария Герасимова (Вторая скопинская школа), Александра Спицина (Третья скопинская школа), Наталия Гальцова (Скопин), Дмитрий Лыков (Скопин);
  • кросс-кантри Михаил Пронькин (Рязань), Василий Соловкин (Скопин), Арсений Покидышев (Московская область).

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