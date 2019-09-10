Тренер «Рязани-ВДВ» пообещал «дать бой» французскому «Лиону»

Во вторник, 10 сентября, прошла предматчевая пресс-конференция накануне 1/16 финала Лиги чемпионов. На вопросы журналистов ответили представители «Рязани-ВДВ» и французского «Лиона».

«Мы хотим дать бой сопернику на своем стадионе», — заявил главный тренер «десантниц» Константин Климашин он отметил, что в матче важна концентрация на первых минутах.

«Нужно выложится на 150%. Будет тяжело, но у нас есть своя игра, комбинации. Мы тоже можем забить, чего я и жду. Если мы сыграем вничью, то это будет супер», — заявил Климашин.

Капитан рязанской команды Анна Синютина рассказала, что «десантницы» не будут проводить тренировку на натуральном поле перед матчем на стадионе ЦСК, чтобы смена газона не сказалась на свежести игроков.

Главный тренер француженок Жан-Люк Вассер подчеркнул, что клуб серьезно готовился к сопернику.

«Наш видеоаналитик сделал подборку матчей „Рязани-ВДВ“, также мы посмотрели игру с ЦСКА. Мы уважаем соперника, никогда не знаешь какого результата ждать», — отметил Вассер, но заявил, что победа станет для него оптимальным итогом матча.

Директор «Рязани-ВДВ» Светлана Подоль рассказала, что на матч пригласили губернатора Николая Любимова и представителей правительства.

Также клуб ожидает более тысячи человек из детских спортивных школ со всего региона.

Напомним, в среду, 11 сентября, «Рязань-ВДВ» сыграет в 1/16 финала Лиги Чемпионов против «Олимпика» из Лиона на стадионе ЦСК. Начало в 15 часов.

Стоимость билета 200 рублей, для детей до 10 лет в сопровождении родителей — бесплатно.