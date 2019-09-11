«Рязань-ВДВ» на своем поле пропустил девять мячей от «Лиона». Матч состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Чемпионов в среду, 11 сентября.
Рязанский коллектив забить не смог. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 0:9.
«Десантницам» не удалось ни разу пробить по воротам «Лиона» (против 29 попыток француженок), а в графе владения мячом значатся цифры 29% — 71%.
Забитыми мячами отличились:
- Дженнифер Марожан (12 минута, пенальти);
- Ада Хегерберг (27, 39 и 70 минуты);
- Венди Ренар (31, 77 и 90 минуты);
- Амандин Анри (37 минута);
- Амель Мажри (78 минута).