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17:20, 11 сентября 2019 300

«Рязань-ВДВ» на своем поле пропустил девять мячей от «Лиона»

«Рязань-ВДВ» на своем поле пропустил девять мячей от «Лиона»

«Рязань-ВДВ» на своем поле пропустил девять мячей от «Лиона». Матч состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Чемпионов в среду, 11 сентября.

Рязанский коллектив забить не смог. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 0:9.

«Десантницам» не удалось ни разу пробить по воротам «Лиона» (против 29 попыток француженок), а в графе владения мячом значатся цифры 29% — 71%.

Забитыми мячами отличились:

  • Дженнифер Марожан (12 минута, пенальти);
  • Ада Хегерберг (27, 39 и 70 минуты);
  • Венди Ренар (31, 77 и 90 минуты);
  • Амандин Анри (37 минута);
  • Амель Мажри (78 минута).

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