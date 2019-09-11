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11:41, 11 сентября 2019 250

Владимирские гимнастки выиграли «золото» на всероссийских соревнованиях

Владимирские гимнастки выиграли «золото» на всероссийских соревнованиях

Фото: Ru.wikipedia.org

Воспитанницы владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях «Призы Ирины Чащиной», проходивших в Москве с 6 по 10 сентября. Об этом сообщил сайт администрации области.

Команда, в состав которой вошли Ксения Субботина, Юлия Цибикова, Александра Абашкина, Арина Захарова, Юлия Городилова и Виктория Белозерова, выступила в двух видах программы и стала лучшей в многоборье.

В личном многоборье среди спортсменок 2008 года рождения золотую награду получила Анна Николаева. Теперь спортсменка примет участие во всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки, которые пройдут в начале октября.

© RZN.info

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