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11:19, 12 сентября 2019 255

ХК «Рязань» пропустили от дебютанта пять безответных шайб. Видео

ХК «Рязань» пропустили от дебютанта пять безответных шайб. Видео

ХК «Рязань» пропустил в Ташкенте пять безответных шайб. В среду, 11 сентября, «горожане» уступили дебютанту ВХЛ со счетом 0:5.

В первом периоде «горожанам» удавалось отбиться от атак хозяева, однако на четвертной минуте второго периода «Хумо» открыл счет. Спустя 15 секунд рязанцы пропустили вторую шайбу. В концовке второй двадцатиминутки в воротах гостей оказалась и третья шайба. Еще два гола «горожане» пропустили в заключительном периоде.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов назвал результат «плачевным».

«Неплохо начали, не реализовали несколько моментов. Мы, к сожалению, начало второго периода провалили, достаточно два быстрых гола пропустили. И, в общем-то, после этого удара уже не смогли выйти. Не будем опускать руки. И надеемся на лучшее», — отметил Сырцов.

Следующий матч «горожане» проведут в воскресенье, 15 сентября, во ДС «Олимпийский» против «Дизеля» из Пензы. Начало в 15 часов.

фото и видео пресс-служба «Хумо»

© RZN.info

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