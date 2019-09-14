Рязанская фигуристка Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса за четверные прыжки

Четверной тулуп и четверной лутц, впервые исполненные на официальных соревнования российских фигуристкой Александрой Трусовой, признаны рекордами и внесены в список Книги Гиннесса. Об этом сообщил интернет-портал «
Александра исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года первой среди женщин на юниорском чемпионате мира в Софии. Спустя семь месяцев рязанка исполнила первый женский четверной лутц на официальных стартах — этапе «Гран-При» в Ереване.
«Я очень рада, что попала в книгу рекордов Гиннесса, — сказала Трусова. — Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого».