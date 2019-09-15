ФК «Рязань» на своем поле уступил московскому «Арарату». Видеообзор матча

В матче 9 тура ПФЛ ФК «Рязань» уступил столичному «Арарату». Финальный свисток зафиксировал счет 2:3 в пользу гостей.
ФК «Рязань» пропустил первым — на 34 минуте Темур Джикия получил мяч на подступах к штрафной и точно отправил его в нижний угол.
Отыгралась рязанская команда во втором тайме. Сергей Тонких заработал пенальти. Денис Белобаев не смог с «точки» переиграть голкипера, но Андрей Никитин добил мяч в сетку — 1:1.
Однако, пять минут спустя Никитин получил вторую желтую карточку и покинул поле, а назначенный за фол пенальти, реализовал Илья Грузнов — 2:1. Затем «Арарат» отличился и в третий раз — Артем Новичков головой поразил ворота.
Уже в компенсированное время, Евгений Дегтярев воспользовался ошибкой соперников и сократил отставание до минимального.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 22 сентября в Красногорске против местного «Зоркого».
Фото пресс-службы ФК «Рязань»