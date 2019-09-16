ХК «Рязань» выиграл первый матч в сезоне. В воскресенье, 15 сентября, «горожане» одержали победу над пензенским «Дизелем» по буллитам.
В первом периоде команды играли осторожно, не создавая опасных моментов. Во второй двадцатиминутке инициативу захватили гости, но забить им не удавалось. Заключительный период прошел в равной борьбе, а овертайм с преимуществом рязанцев.
В серии буллитов вратарь Сергей Большаков отразил четыре броска пензенцев и принес победу «горожанам». У рязанцев свои попытки реализовали Захар Чернов и Станислав Третьяков.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов поздравил рязанских болельщиков с началом домашнего сезона.
«Благодарю поклонников хоккея за горячую поддержку, их было слышно на протяжении всего матча, мы это чувствовали. Это была игра равных команд, в которой нам немного больше повезло на буллитах. Мужиками показали себя все ребята, хочу поблагодарить их — выстояли в таком непростом матче, когда приходилось больше обороняться», — отметил Сырцов.
Следующий матч ХК «Рязань» проведет во вторник, 17 сентября, в ДС «Олимпийский» против «Лады» из Тольятти. Начало в 19 часов.