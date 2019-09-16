Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:20, 16 сентября 2019 365

Новичок ХК «Рязань» покинул команду спустя 11 дней после перехода

Новичок ХК «Рязань» покинул команду спустя 11 дней после перехода

Новичок ХК «Рязань» Алексей Филиппов покинул команду спустя 11 дней после перехода. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В субботу, 14 сентября, Филиппов расторг контракт с клубом по взаимной договоренности.

Во время просмотра нападающий провел два контрольных матча с ХК «Ростов», результативными действиями не отмечался, однако 3 сентября ХК «Рязань» подписал с ним контракт. В ВХЛ 25-летний форвард сыграл за «горожан» в матче против «Химика» и «Хумо» и очков не набирал.

Филиппов привлекался в юниорскую сборную России и провел два десятка матчей за «Трактор» в КХЛ в 2013-15 годах.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:20, 16 сентября 2019
Новичок ХК «Рязань» покинул команду спустя 11 дней после перехода
10:52, 16 сентября 2019
Владимирское «Торпедо» обыграло «Локомотив-Казанку» из Москвы
10:45, 16 сентября 2019
ХК «Рязань» выиграл первый матч в сезоне
8:59, 15 сентября 2019
ФК «Рязань» на своем поле уступил московскому «Арарату». Видеообзор матча
19:48, 14 сентября 2019
Рязанская фигуристка Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса за четверные прыжки
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 040
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 8 969
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 025
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 940
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
12:55, 2 сентября 2019 16 325
В Рязани закроется филиал института культуры 7
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований