Новичок ХК «Рязань» покинул команду спустя 11 дней после перехода

Новичок ХК «Рязань» Алексей Филиппов покинул команду спустя 11 дней после перехода. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
В субботу, 14 сентября, Филиппов расторг контракт с клубом по взаимной договоренности.
Во время просмотра нападающий провел два контрольных матча с ХК «Ростов», результативными действиями не отмечался, однако 3 сентября ХК «Рязань» подписал с ним контракт. В ВХЛ 25-летний форвард сыграл за «горожан» в матче против «Химика» и «Хумо» и очков не набирал.
Филиппов привлекался в юниорскую сборную России и провел два десятка матчей за «Трактор» в КХЛ в 2013-15 годах.