Владимирское «Торпедо» обыграло «Локомотив-Казанку» из Москвы

В воскресенье, 15 сентября, владимирское «Торпедо» на своем поле обыграло команду московского «Локомотива» — «Казанку» в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Об этом сообщил «
Счет открыла команда черно-белых. Первый гол забил Дмитрий Хохлов. Затем москвичи сравняли шансы на победу. Решающий гол забил Александр Мясников.
«Торпедо» победило со счетом 2:1.
Торпедовцы вернулись в тройку команд-лидеров. Следующий матч команда сыграет 21-го сентября с клубом «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево.
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