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10:52, 16 сентября 2019 143

Владимирское «Торпедо» обыграло «Локомотив-Казанку» из Москвы

Владимирское «Торпедо» обыграло «Локомотив-Казанку» из Москвы

В воскресенье, 15 сентября, владимирское «Торпедо» на своем поле обыграло команду московского «Локомотива» — «Казанку» в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Об этом сообщил «АиФ-Владимир».

Счет открыла команда черно-белых. Первый гол забил Дмитрий Хохлов. Затем москвичи сравняли шансы на победу. Решающий гол забил Александр Мясников.

«Торпедо» победило со счетом 2:1.

Торпедовцы вернулись в тройку команд-лидеров. Следующий матч команда сыграет 21-го сентября с клубом «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево.

Фото «Владимирские ведомости»

© RZN.info

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