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11:04, 17 сентября 2019 172

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО. Видео с выходящими из колонии футболистами опубликовал Ruptly.

Отметим, что Кокорин уже заключил контракт с Зенитом. Об этом сообщил адвокат футболиста. У Мамаева все еще действует контракт с ФК «Краснодар».

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы: ​они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В мае Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

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