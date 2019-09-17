Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО. Видео с выходящими из колонии футболистами опубликовал
Отметим, что Кокорин уже заключил контракт с Зенитом. Об этом сообщил адвокат футболиста. У Мамаева все еще действует контракт с ФК «Краснодар».
Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
В мае Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.