Липчанка выиграла кубок России по плаванию

В понедельник, 16 сентября, в Сукко под Анапой прошел четвертый, финальный, этап кубка России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщил интернет-портал «
Как и на трех предыдущих этапах, спортсмены преодолевали дистанцию в пять километров.
Выиграв заключительный этап, победительницей кубка в общем зачете стала липчанка Валерия Ермакова.
В Сукко Валерия долгое время плыла в общей группе, а за километр с небольшим до финиша вышла в лидеры и сохранила за собой первую позицию. Результат Ермаковой — 1 час 3 минуты 34,0 секунды.
Второй финишировала Софья Колесникова из Челябинска — 1:03.34,7; третьей стала пермячка Екатерина Сорокина — 1:03.35,7.