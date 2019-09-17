Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:50, 17 сентября 2019 215

Рязанцев пригласили пробежать «Кросс нации»

Рязанцев пригласили пробежать «Кросс нации»

Рязанцев пригласили пробежать «Кросс нации». В субботу, 21 сентября, для участия в забеге ждут около 15 тысяч участников.

В зависимости от возраста и физических возможностей рязанцы пробегут различные дистанции: от одного до трех километров. Центральной стартовой площадкой традиционно станет площадь Соборная.

Заявки на участие принимаются с 17 по 20 сентября по адресу: улица Ленина, дом №35, а также с 8:30 до 10:00 в день кросса на площади.

Полностью расписание «Кросса нации — 2018» в Рязани выглядит так:

  • с 8:30 до 10:00 — регистрация участников;
  • с 10:40 — культурно-развлекательная программа с участием ростовых кукол, студентов вузов, творческих коллективов и солистов Рязани;
  • с 11:00 до 11:30 — старт на дистанцию 1 000 м (парк Кремля для самых юных участников, а также для людей с ограниченными физическими возможностями);
  • с 11:55 — церемония открытия;
  • с 12:00 — старт на дистанции 3 000;
  • с 12:10 — старт VIP-забега на 1 000 метров;
  • с 13:00 награждение.

Маршрут кросса на три километра пройдет по улице Соборной, далее через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской и снова вернется на площадь Соборную, где финиширует.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:58, 17 сентября 2019
Рязанский боец ММА одержал победу на турнире в Анапе. Видео
15:50, 17 сентября 2019
Рязанцев пригласили пробежать «Кросс нации»
14:54, 17 сентября 2019
Липчанка выиграла кубок России по плаванию
14:51, 17 сентября 2019
В БК «Рязань» могут появиться легионеры из Африки
11:04, 17 сентября 2019
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 332
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 871
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 090
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
13:12, 5 сентября 2019 12 549
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 10 902
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований