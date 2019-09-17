Рязанцев пригласили пробежать «Кросс нации». В субботу, 21 сентября, для участия в забеге ждут около 15 тысяч участников.
В зависимости от возраста и физических возможностей рязанцы пробегут различные дистанции: от одного до трех километров. Центральной стартовой площадкой традиционно станет площадь Соборная.
Заявки на участие принимаются с 17 по 20 сентября по адресу: улица Ленина, дом №35, а также с 8:30 до 10:00 в день кросса на площади.
Полностью расписание «Кросса нации — 2018» в Рязани выглядит так:
- с 8:30 до 10:00 — регистрация участников;
- с 10:40 — культурно-развлекательная программа с участием ростовых кукол, студентов вузов, творческих коллективов и солистов Рязани;
- с 11:00 до 11:30 — старт на дистанцию 1 000 м (парк Кремля для самых юных участников, а также для людей с ограниченными физическими возможностями);
- с 11:55 — церемония открытия;
- с 12:00 — старт на дистанции 3 000;
- с 12:10 — старт VIP-забега на 1 000 метров;
- с 13:00 награждение.
Маршрут кросса на три километра пройдет по улице Соборной, далее через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской и снова вернется на площадь Соборную, где финиширует.