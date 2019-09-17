Рязанский боец ММА одержал победу на турнире в Анапе. Видео

Рязанский боец ММА Виталий Косицын одержал победу на Blacksmith Fight Championship. Турнир в Анапе прошел в воскресенье, 15 сентября.
В весовой категории до 57 килограммов 21-летний боец в двух раундах победил ростовчанина Алексея Голубятникова.
В первом раунде соперники обменялись несколькими ударами, во втором — Косицыну несколько раз удавалось прижать соперника к сетке и уронить на пол.
Завершился поединок удушающим приемом от рязанца. Судьи единогласно присвоили победу Косицыну.
Напомним, ранее рязанский боец провел четыре боя на профессиональном уровне и одержал две победы при двух поражениях.
Бой рязанца можно посмотреть с 2:12:16