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15:58, 17 сентября 2019 259

Рязанский боец ММА одержал победу на турнире в Анапе. Видео

Рязанский боец ММА одержал победу на турнире в Анапе. Видео

Рязанский боец ММА Виталий Косицын одержал победу на Blacksmith Fight Championship. Турнир в Анапе прошел в воскресенье, 15 сентября.

В весовой категории до 57 килограммов 21-летний боец в двух раундах победил ростовчанина Алексея Голубятникова.

В первом раунде соперники обменялись несколькими ударами, во втором — Косицыну несколько раз удавалось прижать соперника к сетке и уронить на пол.

Завершился поединок удушающим приемом от рязанца. Судьи единогласно присвоили победу Косицыну.

Напомним, ранее рязанский боец провел четыре боя на профессиональном уровне и одержал две победы при двух поражениях.

Бой рязанца можно посмотреть с 2:12:16

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