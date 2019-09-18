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12:14, 18 сентября 2019 319

ХК «Рязань» проиграл дома лидеру ВХЛ. Фото

ХК «Рязань» проиграл дома лидеру ВХЛ. Фото

ХК «Рязань» проиграл дома лидеру ВХЛ. Во вторник, 17 сентября, «горожане» со счетом 1:3 уступили тольяттинской «Ладе».

В первом периоде рязанцы сдерживали атаки гостей, однако за полторы минуты до сирены шайба с помощью рикошетов перепрыгнула в сетку через плечо вратаря «горожан».

Во второй двадцатиминутке тольяттинцы удвоили преимущество и могли забить еще, однако рязанцев спасал голкипер.

В начале последнего периода счет стал крупным и гости перешли на игру вторым номером. Забить ХК «Рязань» удалось в большинстве за восемь минут до конца матча, издали отличился Антон Моренец. «Горожане» продолжили атаковать, однако забить еще им не удалось.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов назвал провальным второй период и посетовал на отсутствие мастерства.

В четверг, 19 сентября, «горожане» сыграют во ДМ «Олимпийский» против ЦСК ВВС из Самары. Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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