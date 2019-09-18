Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:37, 18 сентября 2019 357

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча 1

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча. Об этом на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

Во вторник, 17 сентября, молодежная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске.

«После встречи с местным клубом „Академией Михайлова“ в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артема Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО „ГК Полипласт“ Александра Шамсутдинова попытался ударить Артема», — написал Арапов.

Как уточнил пресс-секретарь губернатора, за спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов., но в ответ его тоже оскорбили.

«Губернатор Николай Любимов в курсе случившегося. Более того, об этом теперь знает Министр спорта России Павел Колобков. Сейчас готовим заявление в МВД. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах. Мы своих не бросаем», — написал он.

Директор клуба Злобин попросил российскую федерацию хоккея перенести второй матч с «Академией Михайлова» в Рязань.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:25, 18 сентября 2019
Федерация хоккея России не стала переносить матч МХК «Рязань»
18:37, 18 сентября 2019
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча 1
14:08, 18 сентября 2019
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
12:14, 18 сентября 2019
ХК «Рязань» проиграл дома лидеру ВХЛ. Фото
15:58, 17 сентября 2019
Рязанский боец ММА одержал победу на турнире в Анапе. Видео
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 519
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 329
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
14:37, 17 сентября 2019 1 572
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:12, 5 сентября 2019 12 788
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 11 146
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований