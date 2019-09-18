Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча. Об этом на своей
Во вторник, 17 сентября, молодежная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске.
«После встречи с местным клубом „Академией Михайлова“ в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артема Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО „ГК Полипласт“ Александра Шамсутдинова попытался ударить Артема», — написал Арапов.
Как уточнил пресс-секретарь губернатора, за спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов., но в ответ его тоже оскорбили.
«Губернатор Николай Любимов в курсе случившегося. Более того, об этом теперь знает Министр спорта России Павел Колобков. Сейчас готовим заявление в МВД. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах. Мы своих не бросаем», — написал он.
Директор клуба Злобин попросил российскую федерацию хоккея перенести второй матч с «Академией Михайлова» в Рязань.