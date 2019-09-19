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13:20, 19 сентября 2019 222

Академия тенниса имени Озерова пригласила рязанцев на спортивный фестиваль

Академия тенниса имени Озерова пригласила рязанцев на спортивный фестиваль

Академия тенниса имени Озерова пригласила рязанцев на фестиваль «Спорт — норма жизни», который пройдет в субботу, 21 сентября.

В программе показательные выступления и мини-турниры с участием мастеров спорта и профессионалов по:

  • самбо;
  • дзюдо;
  • танцам;
  • футболу;
  • восточным единоборствам;
  • всестиливому каратэ;
  • гимнастике;
  • боксу;
  • шахматам;
  • теннису;
  • грэпплингу;
  • греко-римской борьбе;
  • стрельбе из лука.

Гости фестиваля смогут больше узнать о видах спорта, которые есть в Рязанской области; как, где и чем можно заниматься.

Также организаторы подготовили конкурсы и розыгрыши призов.

Начало праздника в 8:30, вход свободный.

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