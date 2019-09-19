Академия тенниса имени Озерова пригласила рязанцев на спортивный фестиваль

Академия тенниса имени Озерова пригласила рязанцев на фестиваль «Спорт — норма жизни», который пройдет в субботу, 21 сентября.
В программе показательные выступления и мини-турниры с участием мастеров спорта и профессионалов по:
- самбо;
- дзюдо;
- танцам;
- футболу;
- восточным единоборствам;
- всестиливому каратэ;
- гимнастике;
- боксу;
- шахматам;
- теннису;
- грэпплингу;
- греко-римской борьбе;
- стрельбе из лука.
Гости фестиваля смогут больше узнать о видах спорта, которые есть в Рязанской области; как, где и чем можно заниматься.
Также организаторы подготовили конкурсы и розыгрыши призов.
Начало праздника в 8:30, вход свободный.