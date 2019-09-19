На Рязанском приборном заводе впервые пройдет чемпионат по дартсу

Сотрудники АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») участвуют в первом в истории предприятия первенстве по дартсу.
Соревнования проходят с 16 по 20 сентября. Все желающие после работы могут прийти в заводской спортзал и сразиться в меткости и точности. Специально для этого приобрели спортивное оборудование — мишени и дротики.
«Команда АО „ГРПЗ“ традиционно участвует в корпоративных играх, организаторами которых выступают Ростех, общество „Трудовые резервы“ и Минспорта России. В их программе есть соревнования по дартсу. Летом в Крыму мы впервые поучаствовали в этом виде спорта, но, увы, без чемпионского результата. Хотя в других дисциплинах завоевываем медали разного достоинства. Так что будем тренироваться и готовиться к следующим играм», — рассказал заместитель гендиректора по общим вопросам АО «ГРПЗ» Владимир Житинкин.
Соревнования по дартсу проводятся по простой системе. Чтобы стать лучшим игроком, необходимо набрать максимальное количество очков. Победители и призеры среди мужчин и женщин получат грамоты и денежные премии.
Руководство АО «ГРПЗ» поддерживает занятия работников физкультурой и массовыми видами спорта. На заводе популярны волейбол, мини-футбол, стритбол, спортивное ориентирование, настольный теннис, лыжные виды спорта. В течение года проводятся заводские личные и командные первенства по разным дисциплинам. В них участвуют любители спорта практически из всех комплексов, цехов и отделов.
Предприятие представлено в том числе в спартакиадах трудящихся города Рязани и области. Заводчане участвуют в Летних и Зимних корпоративных играх Ростеха — «Трудовые резервы», «Кросс нации», «Лыжня России».