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11:03, 20 сентября 2019 315

«Десантницы» обыграли «Звезду-2005» после разгрома от «Лиона»

«Десантницы» обыграли «Звезду-2005» после разгрома от «Лиона»

«Десантницы» выиграла у «Звезды-2005» после разгрома от «Лиона». В четверг, 19 сентября, «Рязань-ВДВ» с минимальным счетом обыграла пермскую команду.

Единственный гол в начале встречи забила Александра Лазаревич с передачи Марии Вукович. До перерыва «десантницы» имели еще несколько моментов, но забить не удалось.

Во втором тайме гости завладели инициативой, но забить им также не удалось.

Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет во Франции 25 сентября.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 0:9.

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