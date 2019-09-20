«Десантницы» обыграли «Звезду-2005» после разгрома от «Лиона»

«Десантницы» выиграла у «Звезды-2005» после разгрома от «Лиона». В четверг, 19 сентября, «Рязань-ВДВ» с минимальным счетом обыграла пермскую команду.
Единственный гол в начале встречи забила Александра Лазаревич с передачи Марии Вукович. До перерыва «десантницы» имели еще несколько моментов, но забить не удалось.
Во втором тайме гости завладели инициативой, но забить им также не удалось.
Следующий матч «Рязань-ВДВ» проведет во Франции 25 сентября.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 0:9.