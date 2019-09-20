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11:34, 20 сентября 2019 244

ХК «Рязань» проиграл по буллитам «ЦСК ВВС» из Самары

ХК «Рязань» проиграл по буллитам «ЦСК ВВС» из Самары

ХК «Рязань» проиграл по буллитам «ЦСК ВВС» из Самары. В четверг, 19 сентября, горожане уступили со счетом 1:2.

Гости открыли счет на седьмой минуте первого периода броском после выигранного вбрасывания. Хозяева отыгрались уже во втором периоде: Владислав Волков с передачи Александра Воронина расстрелял пустые ворота. В оставшееся время «горожане» владели инициативой, но реализовать свои моменты не смогли.

В серии буллитов у рязанцев свою попытку реализовал лишь Виталий Кудрин. Вратарь хозяев Сергей Большаков отразил три броска соперников, однако две шайбы оказались в сетке ворот.

Следующий матч ХК «Рязань» проведет 24 сентября в Китае против «ОРДЖИ».

Фото из группы ХК «Рязань» «ВКонтакте»

© RZN.info

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