ХК «Рязань» проиграл по буллитам «ЦСК ВВС» из Самары. В четверг, 19 сентября, горожане уступили со счетом 1:2.
Гости открыли счет на седьмой минуте первого периода броском после выигранного вбрасывания. Хозяева отыгрались уже во втором периоде: Владислав Волков с передачи Александра Воронина расстрелял пустые ворота. В оставшееся время «горожане» владели инициативой, но реализовать свои моменты не смогли.
В серии буллитов у рязанцев свою попытку реализовал лишь Виталий Кудрин. Вратарь хозяев Сергей Большаков отразил три броска соперников, однако две шайбы оказались в сетке ворот.
Следующий матч ХК «Рязань» проведет 24 сентября в Китае против «ОРДЖИ».
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