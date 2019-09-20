Рязанцев пригласили на открытие нового сезона Ночной Хоккейной Лиги

Рязанцев пригласили на открытие IX сезона Ночной Хоккейной Лиги, которое состоится в пятницу, 20 сентября.
Как рассказали организаторы, сезон 2019-2020 станет самым массовым за всю историю рязанского любительского хоккея. В общей сложности его участниками станут 28 команд в двух дивизионах «Любитель 40+" и «Любитель 18+ Лига Надежды», на лед выйдут более 600 спортсменов. Матчи пройдут на базе ДС «Олимпийский», ЛДС «Десант» и ФСК «Планета спорта».
Помимо представителей областного центра, в НХЛ примут участие команды из Касимова, Рыбного, Рязанского, Касимовского, Шиловского, Ухоловского, Чучковского районов. Впервые за право стать чемпионом поборются команды из Спасска (40+) и Скопинского района (18+).
Церемония открытия пройдет в ДС «Олимпийский». В 17:00 на лед выйдут новички турнира — команда «Рельеф-Центр» (Рязань) и команда «Спасск» (Спасский район).
В 17:45 в фойе 2 этажа спорткомплекса пройдет автограф-сессия знаменитого футболиста, а в настоящее время игрока Ночной Хоккейной Лиги (команда «Ледяные волки») Александра Мостового.
В 18:30 зрителей ждет торжественное открытие сезона, а также ледовое шоу из Москвы.
Главный матч «За Кубок Открытия» состоится в 19:00. За награду поборются финалисты прошлого сезона дивизиона «Любитель 18+" — команды «Автоимпорт М» и «РГГВДКУ».
На протяжении всего вечера гостей ждут розыгрыш призов, выступление танцевального коллектива, живая музыка и спортивная фотозона.
Вход свободный.