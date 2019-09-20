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11:22, 20 сентября 2019 290

Рязанцев пригласили на открытие нового сезона Ночной Хоккейной Лиги

Рязанцев пригласили на открытие нового сезона Ночной Хоккейной Лиги

Рязанцев пригласили на открытие IX сезона Ночной Хоккейной Лиги, которое состоится в пятницу, 20 сентября.

Как рассказали организаторы, сезон 2019-2020 станет самым массовым за всю историю рязанского любительского хоккея. В общей сложности его участниками станут 28 команд в двух дивизионах «Любитель 40+" и «Любитель 18+ Лига Надежды», на лед выйдут более 600 спортсменов. Матчи пройдут на базе ДС «Олимпийский», ЛДС «Десант» и ФСК «Планета спорта».

Помимо представителей областного центра, в НХЛ примут участие команды из Касимова, Рыбного, Рязанского, Касимовского, Шиловского, Ухоловского, Чучковского районов. Впервые за право стать чемпионом поборются команды из Спасска (40+) и Скопинского района (18+).

Церемония открытия пройдет в ДС «Олимпийский». В 17:00 на лед выйдут новички турнира — команда «Рельеф-Центр» (Рязань) и команда «Спасск» (Спасский район).

В 17:45 в фойе 2 этажа спорткомплекса пройдет автограф-сессия знаменитого футболиста, а в настоящее время игрока Ночной Хоккейной Лиги (команда «Ледяные волки») Александра Мостового.

В 18:30 зрителей ждет торжественное открытие сезона, а также ледовое шоу из Москвы.

Главный матч «За Кубок Открытия» состоится в 19:00. За награду поборются финалисты прошлого сезона дивизиона «Любитель 18+" — команды «Автоимпорт М» и «РГГВДКУ».

На протяжении всего вечера гостей ждут розыгрыш призов, выступление танцевального коллектива, живая музыка и спортивная фотозона.

Вход свободный.

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