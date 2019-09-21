Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:51, 21 сентября 2019 268

Около 15 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»

Около 15 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Около 15 тысяч человек в Рязанской области пробежали «Кросс нации». Старт всероссийского забега в Рязани состоялся на площади Соборной в субботу, 21 сентября. В нем поучаствовали около пяти тысяч профессиональных и непрофессиональных спортсменов: школьники, студенты, работники различных предприятий и учреждений, пенсионеры, главы министерств, облдумы, рязанской администрации и гордумы.

Перед началом забега участников поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он объявил старт на дистанции три тысячи метров и VIP-забега на тысячу метров и пожелал всем удачи.

«Я желаю всем, чтобы у вас сегодня было хорошее настроение. Здесь собрались люди разных возрастов, рода занятий и разной спортивной подготовки. Тем не менее, всех объединяет стремление быть здоровыми и физически сильными», — подчеркнул Любимов. — Уверен, что это забег закончится для всех хорошо. И самое главное — будут приятные воспоминания до следующего года", — добавил глава региона.

Маршрут кросса на три километра прошел по улице Соборной, далее через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской и снова вернулся на площадь Соборную, где находился финиш.

По итогам забега на дистанцию три километра в группе девушек 2000 года рождения и моложе первое место заняла Светлана Аристархова (РГУ), второе место — Дарья Лавренова (школа №62), третье место — Ульяна Зотова (школа №35). У юношей в этой возрастной группе первым пришел Вадим Шычко (РГАТУ), вторым — Егор Кулагин (спортшкола «ЦСК»), третьим призером стал Руслан Гаязов (рязанское училище ВДВ).

В старшей группе места распределились следующим образом:

  • У женщин лучший результат показала Мария Именина (УМВД России по Рязанской области); второе место — Татьяна Сычова (РГАТУ); третье место — Ярослава Митянцева (рязанское училище ВДВ).
  • У мужчин: первое место занял Максим Кузнецов (СДЮСШОР «Олимпиец»); второе место — Игорь Овчинников (УМВД России по Рязанской области); третье место — Дипшот Махмудов (рязанское училище ВДВ).

Стоит отметить, что в забеге также поучаствовали рязанские ветераны спорта, в их числе супруги — 82-летний Валентин и 77-летняя Анна Петровские.

После забега прошла торжественная церемония награждения, на которой министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов вручил победителям дипломы, медали и кубки. Участники также получили подарки от партнеров мероприятия.

Кроме того, вместе с ректором РязГМУ Романом Калининым министр физической культуры и спорта также вручил золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Новости рубрики «Спорт»
16:51, 21 сентября 2019
Около 15 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»
12:30, 21 сентября 2019
Трусова выиграла короткую программу на Мемориале Непелы
11:34, 20 сентября 2019
ХК «Рязань» проиграл по буллитам «ЦСК ВВС» из Самары
11:22, 20 сентября 2019
Рязанцев пригласили на открытие нового сезона Ночной Хоккейной Лиги
11:03, 20 сентября 2019
«Десантницы» обыграли «Звезду-2005» после разгрома от «Лиона»
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 810
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 213
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 282
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
14:37, 17 сентября 2019 1 986
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 3 064
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований