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18:27, 21 сентября 2019 247

В Рязани начался фестиваль уличной культуры «Железка — 2019». Фото

В Рязани начался фестиваль уличной культуры «Железка — 2019». Фото

В Рязани начался фестиваль уличной культуры «Железка — 2019». Открытие прошло в субботу, 21 сентября, в Лесопарке, сообщил сайт администрации города.

Для гостей фестиваля организованы выступления кавер-групп и ведущих исполнителей региона, различные интерактивные площадки, танцевальные баттлы, массовый турнир по баскетболу «три на три».

Все желающие могут принять участие в конкурсах и розыгрышах специальных призов. В конце фестиваля планируется фаер-шоу.

В состязаниях принимают участие свыше 300 спортсменов и любителей из Москвы, Старого Оскола, Курска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тамбова, Брянска, Костромы, Ярославля. Впервые в фестивале участвуют спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Турции.

Помимо стандартных соревнований по стритболу, здесь пройдет элитный турнир, на котором начнут состязаться команды со всей России. Его результаты войдут в рейтинг FIBA.

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