В Рязани начался фестиваль уличной культуры «Железка — 2019». Открытие прошло в субботу, 21 сентября, в Лесопарке, сообщил
Для гостей фестиваля организованы выступления кавер-групп и ведущих исполнителей региона, различные интерактивные площадки, танцевальные баттлы, массовый турнир по баскетболу «три на три».
Все желающие могут принять участие в конкурсах и розыгрышах специальных призов. В конце фестиваля планируется фаер-шоу.
В состязаниях принимают участие свыше 300 спортсменов и любителей из Москвы, Старого Оскола, Курска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Тамбова, Брянска, Костромы, Ярославля. Впервые в фестивале участвуют спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Турции.
Помимо стандартных соревнований по стритболу, здесь пройдет элитный турнир, на котором начнут состязаться команды со всей России. Его результаты войдут в рейтинг FIBA.