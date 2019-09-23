В понедельник, 23 сентября, в рязанской академии тенниса имени Озерова прошел фестиваль «Спорт — норма жизни». Старт празднику дали директор Департамента науки и образования Минспорта России Татьяна Фомиченко, министр спорта регина Владислав Фролов и директор академии Антон Князев.
Свое мастерство в рамках показательных выступлений и мини-турниров показали представители спортивных федераций Рязанской области:
- художественная гимнастика;
- танцевального спорта;
- дзюдо;
- бокс;
- восточное боевое единоборство;
- самбо;
- всестилевое каратэ;
- футбол;
- шахматы.
Также на празднике были представлены:
- стрельба из лука;
- настольный теннис;
- пляжный теннис;
- пляжный волейбол;
- теннис.
Гости фестиваля смогли поближе познакомиться с различными видами спорта, записаться в секции, попробовать себя в некоторых из них и пообщаться со специалистами.
Кроме того, желающие могли принять участие в конкурсах и интерактивах, которые проводили на нескольких площадках на территории академии.