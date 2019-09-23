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17:06, 23 сентября 2019 242

В рязанской академии тенниса имени Озерова прошел фестиваль «Спорт — норма жизни»

В рязанской академии тенниса имени Озерова прошел фестиваль «Спорт — норма жизни»

В понедельник, 23 сентября, в рязанской академии тенниса имени Озерова прошел фестиваль «Спорт — норма жизни». Старт празднику дали директор Департамента науки и образования Минспорта России Татьяна Фомиченко, министр спорта регина Владислав Фролов и директор академии Антон Князев.

Свое мастерство в рамках показательных выступлений и мини-турниров показали представители спортивных федераций Рязанской области:

  • художественная гимнастика;
  • танцевального спорта;
  • дзюдо;
  • бокс;
  • восточное боевое единоборство;
  • самбо;
  • всестилевое каратэ;
  • футбол;
  • шахматы.

Также на празднике были представлены:

  • стрельба из лука;
  • настольный теннис;
  • пляжный теннис;
  • пляжный волейбол;
  • теннис.

Гости фестиваля смогли поближе познакомиться с различными видами спорта, записаться в секции, попробовать себя в некоторых из них и пообщаться со специалистами.

Кроме того, желающие могли принять участие в конкурсах и интерактивах, которые проводили на нескольких площадках на территории академии.

© RZN.info

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