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10:06, 24 сентября 2019 304

В Рязани стартовал девятый сезон НХЛ. Фото

В Рязани стартовал девятый сезон НХЛ. Фото

В Рязани стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги. Торжественная церемония открытия девятого турнира и матч за «Кубок Открытия» прошел в ДС «Олимпийский» в пятницу, 20 сентября.

Старт соревнованиям дали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, гендиректор НХЛ России Игорь Бахмутов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, знаменитый футболист Александр Мостовой и региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

Первыми на лед вышли дебютанты лиги — команда «Спасск» и «Рельеф-Центр». В упорной борьбе хоккеисты из Спасского района победители рязанцев. В матче за «Кубок Открытия» встретились финалисты прошлого сезона дивизиона «Любитель 18+" — команды «Автоимпорт М» и «РГГВДКУ». Матч получился захватывающим, ведь до последнего было не ясно, кто станет победителем. Благодаря серии буллитов кубок завоевала команда десантного училища.

В новом сезоне рязанцы сыграют в двух дивизионах «Любитель 40+" (20 команд) и «Любитель 18+ Лига Надежды» (8 команд). Всего на лед выйдут более около 600 спортсменов, которые сыграют более 250 матчей.

В беседе с журналистами глава рязанского минспорта Владислав Фролов заявил, что с 2011 года начался новый виток развития хоккея в области, в том числе и любительского.

Экс-игрок сборной России по футболу, а ныне капитан команды «Ледяные волки» Александр Мостовой поздравил всех рязанцев с открытием нового сезона и отметил, что находится в Ночной лиге около трех лет.

«Многие знают, что сейчас хоккей у меня уже давно перевешивает футбол. Если в футболе я комментирую и даю оценки, то на лед я выхожу играть и являюсь капитаном одной из «неплохих команд». Ждем приглашения сыграть у вас», — заявил он.

После официального открытия он пообщался с болельщиками, журналистами и раздал автографы.

Отметим, что в день открытия сезона в Рязани прошла конференция Ночной хоккейной лиги. В ней поучаствовали региональные представители, а также руководители спортивных ведомств и министерств из других областей.

По словам гендиректора НХЛ Игоря Бахмутова, Рязань была единственным вариантом, где хотелось провести первую из конференцию. Также он поблагодарил коллег и выразил уверенность, что традиционно соревнования пройдут на самом высоком уровне.

«Я уже не первый раз в Рязани, но каждый раз отмечаю, что здесь есть люди, которые готовы отдавать все силы на развитие любительского хоккея. И поэтому неудивительно, что вы взяли такой высокий темп», — сказал Бахмутов.

В беседе с журналистами Олег Смирнов заявил, что в этом году в турнире в очередной раз увеличилось число команд, а также расширилась география соревнований.

«На этот год у нас серьезные планы. Мы надеемся, что в ближайшее время более «младший» дивизион перегонит по количеству игроков «40+". Ежегодно руководство НХЛ отмечает высокий уровень организации в регионе, перспективные команды и огромный потенциал хоккеистов. Рязань давно признали столицей любительского хоккея, ведь здесь в нем принимает участие наибольшее количество команд по всей стране», — подчеркнул Смирнов.

© RZN.info

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