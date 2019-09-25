Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области. В среду, 25 сентября, рязанские депутаты внесли поправки в региональный закон о запрете игорного бизнеса.
Депутат Михаил Агапкин отметил, что ставки можно сделать не только в букмекерских конторах, но и в интернете. При этом налог с выигрыша отчисляется по месту регистрации конторы.
«Своим запретом мы пополняем чужой бюджет», — подчеркнул Агапкин.
По мнению депутата, принятие проекта позволит увеличить доходную часть областного бюджета за счет НДФЛ от выигрышей и работников контор, налога на игорный бизнес и имущественного налога.
Он отметил, что запрет на деятельность букмекерских контор сохранился лишь в трех регионах ЦФО — Рязанской, Тамбовской и Калужской областях.
«Несколько миллионов мы будем иметь налоговых доходов. На эти средства мы, к примеру, сможем отремонтировать несколько детских садов в Рязанской области», — отметил Агапкин.
За принятие поправок проголосовали 23 депутата, против — двое. Один депутат воздержался.