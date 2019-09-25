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19:03, 25 сентября 2019 340

Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области 1

Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области

Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области. В среду, 25 сентября, рязанские депутаты внесли поправки в региональный закон о запрете игорного бизнеса.

Депутат Михаил Агапкин отметил, что ставки можно сделать не только в букмекерских конторах, но и в интернете. При этом налог с выигрыша отчисляется по месту регистрации конторы.

«Своим запретом мы пополняем чужой бюджет», — подчеркнул Агапкин.

По мнению депутата, принятие проекта позволит увеличить доходную часть областного бюджета за счет НДФЛ от выигрышей и работников контор, налога на игорный бизнес и имущественного налога.

Он отметил, что запрет на деятельность букмекерских контор сохранился лишь в трех регионах ЦФО — Рязанской, Тамбовской и Калужской областях.

«Несколько миллионов мы будем иметь налоговых доходов. На эти средства мы, к примеру, сможем отремонтировать несколько детских садов в Рязанской области», — отметил Агапкин.

За принятие поправок проголосовали 23 депутата, против — двое. Один депутат воздержался.

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