В Рязанской области займутся развитием игровых видов спорта

В среду, 25 сентября, депутаты приняли постановление, направленное на решение проблем и развитие массового спорта и спорта высших достижений в Рязанской области. Ранее вопрос обсудили на правительственном часе с главой профильного министерства Владиславом Фроловым.
По итогам обсуждений депутаты приняли документ с рекомендациями для регионального министерства физической культуры и спорта и глав муниципалитетов. В нем они сообщили о необходимости создания дополнительных условий для подготовки спортсменов и привлечения специалистов сферы спорта, в том числе квалифицированных тренеров для работы в профильных учреждениях.
Также предложили разработать программу развития игровых видов спорта — хоккея, баскетбола и волейбола. В ней должны отразить текущее состояние, проблемы, задачи, перспективы и план развития детско-юношеского спорта на среднесрочную перспективу (шесть-десять лет), а также конкретные спортивные цели и задачи профессиональных клубов.
Региональному министерству физической культуры и спорта депутаты рекомендовали дополнительно проработать систему мер поддержки молодых специалистов, и тренеров, приглашенных на работу в Рязанскую область, а также проанализировать необходимость увеличения набора в «Рязанский педагогический колледж» для подготовки специалистов по этому направлению.
О результатах рассмотрения рекомендаций депутаты попросили сообщить до 1 января 2020 года.