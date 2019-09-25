Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:53, 25 сентября 2019 314

В Рязанской области займутся развитием игровых видов спорта

В Рязанской области займутся развитием игровых видов спорта

В среду, 25 сентября, депутаты приняли постановление, направленное на решение проблем и развитие массового спорта и спорта высших достижений в Рязанской области. Ранее вопрос обсудили на правительственном часе с главой профильного министерства Владиславом Фроловым.

По итогам обсуждений депутаты приняли документ с рекомендациями для регионального министерства физической культуры и спорта и глав муниципалитетов. В нем они сообщили о необходимости создания дополнительных условий для подготовки спортсменов и привлечения специалистов сферы спорта, в том числе квалифицированных тренеров для работы в профильных учреждениях.

Также предложили разработать программу развития игровых видов спорта — хоккея, баскетбола и волейбола. В ней должны отразить текущее состояние, проблемы, задачи, перспективы и план развития детско-юношеского спорта на среднесрочную перспективу (шесть-десять лет), а также конкретные спортивные цели и задачи профессиональных клубов.

Региональному министерству физической культуры и спорта депутаты рекомендовали дополнительно проработать систему мер поддержки молодых специалистов, и тренеров, приглашенных на работу в Рязанскую область, а также проанализировать необходимость увеличения набора в «Рязанский педагогический колледж» для подготовки специалистов по этому направлению.

О результатах рассмотрения рекомендаций депутаты попросили сообщить до 1 января 2020 года.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:41, 25 сентября 2019
ЖФК «Рязань-ВДВ» уступил «Лиону» во втором матче Лиги Чемпионов с разницей в семь мячей. Фото
19:03, 25 сентября 2019
Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области 1
18:53, 25 сентября 2019
В Рязанской области займутся развитием игровых видов спорта
10:35, 25 сентября 2019
До конца года в Липецке приведут в порядок два футбольных поля
10:06, 24 сентября 2019
В Рязани стартовал девятый сезон НХЛ. Фото
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 683
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 049
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 188
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 4 067
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
19:01, 22 сентября 2019 1 437
На следующей неделе в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований