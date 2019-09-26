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10:19, 26 сентября 2019 174

На день катки в тамбовских ледовых аренах станут бесплатными

На день катки в тамбовских ледовых аренах станут бесплатными

В эту пятницу, 27 сентября, катки в тамбовских ледовых аренах станут бесплатными. Об этом сообщил интернет-портал «Онлайн Тамбов».

Акция «Бесплатный лед» пройдет на катках Тамбова, Мичуринска, Моршанска и Уварово. Ее цель — привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни. В частности, на ледовой арене «Сокол» в городе Уварово бесплатное катание организуют с 12:00 до 13:00, а также с 19:00 до 20:00.

На ледовых аренах Тамбова «В Радужном» и «Кристалле» — с 18:45 до 19:45, в мичуринском дворце «Темп» — с 17:00 до 18:00. На ледовой арене имени Боброва в Моршанске — с 19:00 до 20:00.

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