Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России. На стадии 1/16 подопечные Игоря Черевченко обыграли воронежский «Факел».
Финальный свисток зафиксировал счет 2:1. Главный тренер тульского коллектива отметил, что в кубковых матчах не бывает простых встреч.
«Получилась очень интересная игра. Думаю, болельщикам понравилась. Много бескомпромиссной борьбы. Футболистам сказал, что легких кубковых матчей не бывает. Фавориты здесь только на бумаге. Когда играешь с командами ниже классом, они играют от сердца. Проиграли? Их никто не будет обвинять. Мне „Факел“ понравился. Результатом я удовлетворен. Игрой некоторых футболистов нет», — сказал Черевченко.