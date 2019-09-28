В субботу, 28 сентября, под Рязанью стартовал «Кубок России по летнему биатлону «Мастерс». На соревнования приехали более 70 спортсменов из 20 регионов.
Кубок пройдет 28 и 29 сентября на базе биатлонного комплекса «Алмаз».
Перед началом лыжной гонки спортсменов поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
«Сегодня праздник для всех любителей биатлона. Надеюсь, что этот праздник будет продолжительным и у всех после его завершения останется хорошее настроение, — сказал Любимов. — Я уверен, такие соревнования будут привлекать внимание рязанцев к биатлону и спорту в целом. И их должно быть как можно больше. Со своей стороны Рязанская область участвует в национальном проекте, старается развивать инфраструктуру. В этом году ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в Рязани и Спас-Клепиках. Я надеюсь, что инфраструктура будет укрепляться и людям будет, где заниматься спортом».
В заключение губернатор поблагодарил приехавших на Кубок России Олимпийских чемпионов за участие и поддержку соревнований.
В гонке поучаствовали трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов, пятикратный победитель Универсиады, восьмикратный чемпион России Андрей Маковеев, а также лыжник и биатлонист, двукратный победитель Универсиады, призер Чемпионатов мира Николай Панкратов.
Главный судья соревнований — Дмитрий Хабибулин. В программу первого дня соревнований вошли масс-тарт и суперспринт. В субботу, лыжная гонка прошла в нескольких возрастных категориях: мужчины в возрасте от 35 от 49 лет; мужчины в возрасте от 50 лет до «65+"; женщины и спортсмены до 35 лет.