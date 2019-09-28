Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:40, 28 сентября 2019 176

Под Рязанью стартовал Кубок России по летнему биатлону

Под Рязанью стартовал Кубок России по летнему биатлону

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 28 сентября, под Рязанью стартовал «Кубок России по летнему биатлону «Мастерс». На соревнования приехали более 70 спортсменов из 20 регионов.

Кубок пройдет 28 и 29 сентября на базе биатлонного комплекса «Алмаз».

Перед началом лыжной гонки спортсменов поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Сегодня праздник для всех любителей биатлона. Надеюсь, что этот праздник будет продолжительным и у всех после его завершения останется хорошее настроение, — сказал Любимов. — Я уверен, такие соревнования будут привлекать внимание рязанцев к биатлону и спорту в целом. И их должно быть как можно больше. Со своей стороны Рязанская область участвует в национальном проекте, старается развивать инфраструктуру. В этом году ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в Рязани и Спас-Клепиках. Я надеюсь, что инфраструктура будет укрепляться и людям будет, где заниматься спортом».

В заключение губернатор поблагодарил приехавших на Кубок России Олимпийских чемпионов за участие и поддержку соревнований.

В гонке поучаствовали трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов, пятикратный победитель Универсиады, восьмикратный чемпион России Андрей Маковеев, а также лыжник и биатлонист, двукратный победитель Универсиады, призер Чемпионатов мира Николай Панкратов.

Главный судья соревнований — Дмитрий Хабибулин. В программу первого дня соревнований вошли масс-тарт и суперспринт. В субботу, лыжная гонка прошла в нескольких возрастных категориях: мужчины в возрасте от 35 от 49 лет; мужчины в возрасте от 50 лет до «65+"; женщины и спортсмены до 35 лет.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Новости рубрики «Спорт»
14:40, 28 сентября 2019
Под Рязанью стартовал Кубок России по летнему биатлону
12:45, 26 сентября 2019
Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России
10:19, 26 сентября 2019
На день катки в тамбовских ледовых аренах станут бесплатными
19:41, 25 сентября 2019
ЖФК «Рязань-ВДВ» уступил «Лиону» во втором матче Лиги Чемпионов с разницей в семь мячей. Фото
19:03, 25 сентября 2019
Облдума узаконила букмекерские конторы в Рязанской области 2
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 392
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 299
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 886
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:40, 26 сентября 2019 2 912
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 2
15:06, 15 сентября 2019 3 214
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований