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17:50, 3 сентября 2019 419

В рязанской Академии тенниса подвели итоги летнего сезона

В рязанской Академии тенниса подвели итоги летнего сезона

В рязанской Академии тенниса подвели итоги летнего сезона. Спортсмены Академии смогли поучаствовать в десятках турниров и во многих занять призовые места.

Всего в летнем активе спортсменов:

  • 7 побед и 6 финалов в одиночках и 4 победы и 5 финалов в парах на различных международных соревнованиях;
  • 8 побед и 9 финалов в одиночках и 7 побед и 7 финалов в парах на российских турнирах.

Летний сезон завершился чемпионатом и первенством Рязанской области, которые прошли на базе академии. Призрами и победителями первенства стали:

  • Лиза Пантюшина — победа в одиночке 9-10 лет;
  • Анна Путилина — победа в одиночке и миксе (вместе с Даней Овчаренко) до 13 лет;
  • Василисса Куприянова — победа, Полина Кайбекова — серебро, Анастасия Оскирко — бронза в одиночке до 17 лет;
  • Регина Кечина — бронза в миксте до 17 лет;
  • Игорь Бойко — серебро в одиночке до 17 лет.

На чемпионате призовые места взяли:

  • Виктория Федорова —победа в одиночке и паре (вместе с Юлией Дашкевич);
  • Вера Есенкова — серебро в одиночке;
  • Яков Романович — бронза в одиночке и паре.

«Команда академии под руководством Антона Князева уделяет большое внимание и общему развитию спортсменов. Поэтому такие летние мероприятия и праздники как „День физкультурника“ не остались без участия теннисистов и работников ЦСП», — рассказали в Академии.

Там добавили, что до конца года планируют реализовать большое количество планов.

© RZN.info

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