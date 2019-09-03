В рязанской Академии тенниса подвели итоги летнего сезона. Спортсмены Академии смогли поучаствовать в десятках турниров и во многих занять призовые места.
Всего в летнем активе спортсменов:
- 7 побед и 6 финалов в одиночках и 4 победы и 5 финалов в парах на различных международных соревнованиях;
- 8 побед и 9 финалов в одиночках и 7 побед и 7 финалов в парах на российских турнирах.
Летний сезон завершился чемпионатом и первенством Рязанской области, которые прошли на базе академии. Призрами и победителями первенства стали:
- Лиза Пантюшина — победа в одиночке 9-10 лет;
- Анна Путилина — победа в одиночке и миксе (вместе с Даней Овчаренко) до 13 лет;
- Василисса Куприянова — победа, Полина Кайбекова — серебро, Анастасия Оскирко — бронза в одиночке до 17 лет;
- Регина Кечина — бронза в миксте до 17 лет;
- Игорь Бойко — серебро в одиночке до 17 лет.
На чемпионате призовые места взяли:
- Виктория Федорова —победа в одиночке и паре (вместе с Юлией Дашкевич);
- Вера Есенкова — серебро в одиночке;
- Яков Романович — бронза в одиночке и паре.
«Команда академии под руководством Антона Князева уделяет большое внимание и общему развитию спортсменов. Поэтому такие летние мероприятия и праздники как „День физкультурника“ не остались без участия теннисистов и работников ЦСП», — рассказали в Академии.
Там добавили, что до конца года планируют реализовать большое количество планов.